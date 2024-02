Ostuni ritirato dal campionato: come cambia la classifica del girone B

A seguito del ritiro ufficiale dell'Ostuni dal campionato di Eccellenza, cambia la classifica del girone B. Come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti, le partite finora giocate dal club della Città degli Imperiali non sono ritenute valide per la stessa graduatoria, con le restanti gare che non verranno di conseguenza disputate (previsto un turno di riposo impegnate sulla carta contro l'Ostuni).

Ecco dunque la nuova classifica del girone B dell'Eccellenza pugliese: