Ostuni, terzo pareggio in campionato: contro il Manduria termina 0-0

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Massafra, l'Ostuni torna a muovere la classifica con un punto: il complicato match contro il Manduria, una delle squadre più attrezzate del girone B dell'Eccellenza pugliese, è terminato 0-0. Per i gialloblù, finora ancora imbattuti tra le mura dello stadio Laveneziana, si tratta del terzo pari complessivo: dunque l'Ostuni è salito a quota 12 punti, occupando il sesto posto solitario in classifica.