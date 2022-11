Ostuni, tutto pronto per il big match contro l'Avetrana: i gialloblù puntano sul 'fattore casa'

Per prolungare la striscia positiva casalinga, per tornare alla vittoria dopo quattro partite. Domenica 20 novembre per l'Ostuni c'è il big match contro l'Avetrana, attualmente terza forza del girone B del campionato di Eccellenza, fissato allo stadio Laveneziana (calcio d'inizio alle ore 14:30). I gialloblù sono reduci dal pareggio ottenuto sul campo del Novoli e, come già accennato, tra le mura amiche non hanno mai perso: finora infatti sono arrivati due successi e due pareggi. L'Ostuni è sesto in classifica, a quota 13 punti.

Per la gara la società ha comunicato che i tagliandi sono in vendita a 5 euro; riservato l'ingresso gratuito per donne e under 14.