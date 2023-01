Ostuni, un altro ko: il Città di Gallipoli si impone per 1-0

Squadra in casa

Squadra in casa Ostuni

Seconda sconfitta consecutiva (la quinta complessiva in questa stagione) per l'Ostuni, uscito a mani vuote dalla sfida contro il Città di Gallipoli. Il match che si è giocato allo stadio Laveneziana è terminato 1-0: decisiva la rete di Iurato arrivata al 15'. L'Ostuni è rimasto fermo a 15 punti, occupando il settimo posto in classifica.