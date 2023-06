Panchina Virtus Francavilla, prende quota la candidatura di Cudini. Ma occhio ad altre opzioni

Serie C Girone C

La candidatura di Mirko Cudini alla panchina della Virtus Francavilla si fa più concreta. Soprattutto visto che il primo obiettivo della dirigenza, Leonardo Colucci, pare essere sfumato: l'allenatore classe 1972, lo scorso anno alla guida della Juve Stabia, avrebbe respinto la corte biancazzurra per motivazioni di natura personale. Di conseguenza Cudini, l'altra opzione calda che il club del presidente Antonio Magrì stava prendendo in considerazione, balza in cima alle preferenze. Lo stesso tecnico ex Campobasso e Fidelis Andria aveva già dato un ok per accettare il nuovo progetto in partenza della prossima stagione.

Urge ancora tempo per vedere se arriverà una svolta a breve. La Virtus Francavilla sarebbe pronta a valutare altri nomi ( magari con avventure negli altri raggruppamenti della Serie C) per poi prendere una decisione definitiva: i giochi, insomma, non sono ancora chiusi, e a questo punto potrebbero esserci anche delle sorprese.