Virtus Francavilla: a reti bianche lo scontro salvezza con la Turris

La Virtus Francavilla non va oltre lo 0-0 nel duello salvezza contro la Turris: alla Nuovarredo Arena la formazione guidata da Roberto Occhiuzzi ha colto uno 0-0, che ha mosso la classifica parzialmente a seguito di due sconfitte consecutive. Si è trattato del settimo pareggio stagionale, che tuttavia non ha dato in questo momento una spallata nella corsa all'obiettivo designato.

Durante il primo tempo, terminato a reti bianche, le due squadre hanno confezionato un'occasione per parte con il tiro di Artistico disinnescato da Marcone e la botta di Jallow terminata alta sulla traversa. Nelle prime fasi della ripresa la Virtus si è vista assegnare un calcio di rigore per fallo di Panelli su Artistico, tuttavia il tentativo dagli undici metri del centravanti biancazzurro è stato respinto dall'estremo difensore avversario. La parte finale della gara è scivolata via senza particolari sussulti da una parte e dall'altra: la Virtus Francavilla è salita così a 22 punti in classifica.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui