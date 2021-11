Picerno-Virtus Francavilla, ecco chi dirigerà l'incontro della quattordicesima giornata di Serie C

Serie C Girone C

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Il Sig. Dario Di Francesco della sezione AIA di Ostia Lido sarà l’arbitro di Az Picerno-Virtus Francavilla Calcio di domenica 14 novembre 2021 alle ore 17.30, valevole per la quattordicesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Quarto Ufficiale il sig. Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Ostia Lido dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Di Francesco 4 presenze in serie C (2 nel girone A, 1 nel girone B e 1 nel girone); 22 le ammonizioni comminate (11 nel girone A, 7 nel girone B, 4 nel girone C), 1 espulsione (1 doppia ammonizione) e 4 rigori assegnati (3 nel Girone A e 1 nel Girone B).