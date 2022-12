Picerno-Virtus Francavilla, Calabro: "L'importante è giocare da squadra. Dobbiamo compattarci"

Serie C Girone C

Seconda trasferta consecutiva per la Virtus Francavilla che, dopo la sconfitta al cospetto del Catanzaro, domenica 11 dicembre sarà impegnata allo stadio Curcio per la sfida contro il Picerno (calcio d'inizio alle ore 14:30). I biancazzurri vogliono tornare a muovere la classifica cogliendo magari il primo successo fuori casa, fino a questo momento mai arrivato. A presentare alla vigilia questa delicata sfida è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Il Picerno è una squadra in salute, reduce da ottimi risultati. Come tutte le squadre hanno punti di forza e punti debili, dobbiamo limitare i primi e cercare di far emegere le loro lacune. Non possiamo cambiare molto in questo momento, bisogna puntare sulla nostra identità. L'importante è recuperare i tanti assenti e permetterli di metterli in condizioni nelle ultime partite dell'anno. Nei momenti di difficoltà questo gruppo deve compattarsi, i ragazzi hanno tanta voglia e devono continuare a mostrarla".

Sulle condizioni della squadra: "Perez si è allenato oggi per la prima volta, sta stringendo i denti. Murilo ha svolto l'intera settiamana con il gruppo, Ekuban ha avuto un problema alla costola durante la partita di Catanzaro".

Sull'andamento della stagione e il calendario: "Dobbiamo giocare da squadra, ripeto. A prescindere da chi abbiamo di fronte. Se giochi da squadra vinci contro chiunque, in caso contrario perdi contro chiunque. Il coefficiente di difficoltà delle partite è sempre alto".