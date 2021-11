Virtus Francavilla, la lista dei convocati per la trasferta contro il Picerno

Ecco l'elenco dei calciatori biancazzurri che prenderanno parte alla sfida della quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma allo stadio Curcio domenica 14 novembre (calcio d'inizio ore 17:30)