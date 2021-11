Caporale fa esultare la Virtus Francavilla contro il Picerno: ritorno alla vittoria in trasferta per i biancazzurri

Blitz importante della Virtus Francavilla sul campo del Picerno: allo stadio Curcio, nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, i biancazzurri hanno ritrovato il successo in trasferta dopo l'ultima ottenuta a Potenza il 29 settembre scorso, tra l'altro dopo la vittoria casalinga contro il Latina nello scorso weekend. A decidere la gara è stato il difensore Caporale al 65', abile ad insaccare di testa il suggerimento di Ingrosso direttamente da calcio di punizione: per il classe 1995 è il secondo centro finora in campionato. La Virtus Francavilla controlla il match anche se nel finale il portiere Nobile è costretto agli straordinari per salvare il risultato. Finisce 1-0, la formazione allenata da Roberto Taurino sale a quota 23 punti in classifica assieme a Catanzaro (impegnato lunedì contro la Turris) e Avellino.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Az Picerno-Virtus Francavilla Calcio 0-1

Reti: 20’st Caporale (VF)

Az Picerno: Albertazzi, Finizio (1’st Esposito), Pitarresi, Allegretto, De Cristofaro, Reginaldo (40’st Coratella), Gerardi (47’st Viscovo), Guerra, De Franco, De Ciancio (30’st Terranova), Carrà (1’st Vanacore). A disp: D’Angelo, Alcides, Dettori, Stasi, Viviani, De Marco, Setola. All. Palo

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (41’st Ventola), Ekuban (9’st Perez), Caporale, Pierno, Prezioso (26’st Carella), Tchetchoua (41’st Mastropietro), Toscano. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Enyan, Tulissi. All. Sportillo

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Gulia Tempestilli di Roma 2-Ayoub El Filali di Alessandria-Mario Cascone di Nocera Inferiore)

Note: Ammoniti: Pitarresi, Allegretto (PI) Prezioso, Tchetchoua, Ingrosso, Toscano (VF) Espulsi: Albertazzi (PI)

Recupero: 0’pt, 6’st