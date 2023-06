Pippo Inzaghi presenta il suo libro: grande accoglienza nel Milan Club di Fasano

FASANO – Grande accoglienza riservata a Pippo Inzaghi nel Milan Club di Fasano, che porta il suo nome. Il bomber, fra gli attaccanti più prolifici nella storia del calcio italiano, ha presentato ieri sera (giovedì 29 giugno) il suo libro, “Il momento giusto. Il calcio, la mia vita”, scritto in collaborazione con G.B. Olivero (Cairo Editore), giornalista della Gazzetta dello sport.

Decine di tifosi hanno avuto la possibilità di farsi autografare il volume e mettersi in posa accanto al loro idolo, leggenda del club rossonero. Tanti i bambini presenti. Anche i più giovani, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo, hanno una sorta di venerazione per Super Pippo, autore di gol memorabili, fra cui la doppietta in finale di Champions League del 2007, contro il Liverpool.

Da anni Inzaghi ha intrapreso la carriera di allenatore. La scorsa stagione ha allenato la Reggina in Serie B, conquistando i playoff.

Di seguito la sua prefazione

“In questo libro si parla di calcio e vita, di gioia e dolore, di amore e paura, di altruismo ed egoismo, di pressione e depressione, di sesso e religione, di vizi e sacrifici, di abbracci e litigi. Di tutto, insomma. È un regalo che Pippo fa alle persone che gli vogliono bene e che l’hanno sempre seguito con affetto. Ed è anche un modo per rivivere la carriera di uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano”.