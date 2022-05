Playoff Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Il secondo turno dei playoff di Serie C regala un derby tutto pugliese, quello tra Monopoli e Virtus Francavilla che si affronteranno stasera allo stadio Veneziani (ore 20:30). Ai biancazzurri, che hanno superato il primo turno pareggiando 2-2 contro il Monterosi, serve una vittoria per continuare il proprio cammino. Tra i svariati precedenti in campionato, è da segnalare quello della postseason 2017/2018: nel primo turno la Virtus Francavilla espugnò lo stadio biancoverde grazie alla rete di Anthony Partipilo al 74'.

Il consueto 3-5-2 sarà il modulo del Monopoli. Loria tra i pali, protetto dalla difesa formata da Arena, Bizzotto e Mercadante. A centrocampo sono pronti Piccinni, Vassallo e Langella mentre sulle fasce saranno presenti Viteritti (a destra) e Guiebre (a sinistra); Borrelli e Grandolfo formeranno invece il tandem offensivo, con Starita che subentrerà a gara in corso. Indisponibili, Basile, Fornasier e Natalucci

Gli uomini guidati da Roberto Taurino dovrebbero essere schierati col 3-4-3. In porta Nobile, dietro alla retroguardia Idda-Miceli-Caporale; Franco e Prezioso potrebbero presidiare il centrocampo, visto che Toscano non è al top della condizione. Sulla corsia destra Pierno, Enyan occuperà il versante opposto. In attacco Perez, che domenica scorsa è rimasto in panchina, potrebbe vestire una maglia da titolare e completare il reparto con Patierno e Maiorino.

Monopoli-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Borrelli, Grandolfo. All.Colombo.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Prezioso, Enyan; Perez, Patierno, Maiorino. All. Taurino.