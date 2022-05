Playoff Serie C, Monopoli-Virtus Francavilla: ecco chi dirigerà l'incontro

Scelto l'arbitro dell'incontro tra Monopoli e Virtus Francavilla del secondo turno dei playoff, in programma mercoledì 4 maggio allo stadio Veneziani (ore 20:30). Sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari il direttore di gara, coadiuvato da Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Giacomo Monaco della sezione di Termoli; Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco sarà il quarto uomo.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Castellammare di Stabia dirigerà per la prima volta i biancazzurri.

Per il sig. Collu 53 presenze in serie C (17 nel girone A, 16 nel girone B, 17 nel girone C, 3 in Coppa Italia di C), 236 le ammonizioni comminate (66 nel girone A, 73 nel girone B, 80nel girone C, 17 in Coppa Italia di Serie C), 11 espulsioni (4 rossi diretti e 7 doppie ammonizioni) e 17 rigori assegnati (5 nel girone A, 3 nel girone B, 7 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C).