Playoff Serie C: Monopoli-Virtus Francavilla, le info sui biglietti per il settore ospiti

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti del match contro il Monopoli, in programma mercoledì 4 maggio allo stadio Veneziani (ore 20:30).

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Vito Simone Veneziani” per il match Monopoli-Virtus Francavilla, valido per il 2′ turno Playoff di Serie C 2021/22, in programma mercoledì 4 maggio alle ore 20.30 allo stadio Veneziani, è attiva fino a martedì 3 maggio alle ore 19:00.

É consentita la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi solo nel settore ospiti.

La capienza del settore ospiti dello stadio “Veneziani” è pari a 500 posti.

Il costo del biglietto intero è di 7,50 + € 1,50 di diritti di prevendita. Ridotto donne, over 65 e 6-12 anni a € 5.00.

É garantito ­il servizio di preven­dita per il settore o­spiti online d­al sito di www.ciaotickets.com e in tutti i punt­i vendita della rete ­nazionale Ciaotickets:

CAFFÈ FANELLI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Viale Ariosto, 23, 74023, Grottaglie (TA)

PAUSA CAFFÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets

Viale Trentino, 5B-7, 74121, Taranto (TA)