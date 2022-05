Monopoli-Virtus Francavilla, Taurino: "Credo nel gruppo, dobbiamo giocare la gara perfetta"

Serie C Girone C

Nel secondo turno dei playoff la Virtus Francavilla se la vedrà col Monopoli allo stadio Veneziani (mercoledì 4 maggio, alle ore 20:30) in un derby pugliese divenuto un classico del girone C della Serie C. I biancazzurri, dopo il 2-2 casalingo contro il Monterosi, sono obbligati a vincere per accedere alla fase successiva della postseason. Una gara delicata e ostica, dove servirà approfittare anche della più piccola delle occasioni per colpire; a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Servirà giocare la partita perfetta, sappiamo che dobbiamo vincere per forza e dunque siamo pronti a tirare fuori una grande prestazione. Importante sarà trovare all'interno della partita le giocate individuali, perché il Monopoli è una squadra compatta che è difficile da affrontare, specialmente allo stadio Veneziani. Bisognerà avere la testa giusta e avere anche un po' di spensieratezza. Dobbiamo fare un certo tipo di gara, siamo noi quelli che dovremmo osare di più. Credo nel gruppo e nella voglia di giocare una bella partita. I tifosi? Li dobbiamo ringraziare, speriamo di regalare loro un'altra gioia".

Sull'approccio alla gara: "Oltre alle idee collettive dobbiamo puntare sulle qualità individuali, essere bravi in molte cose. Ogni giocatore deve essere stimolato a trovare lo spunto giusto, e allo stesso tempo dovremo giocare di squadra”.

Sulle condizioni della squadra: "Toscano è da valutare, ieri aveva ancora un po' di dolore. Perez era presente già domenica, speriamo stia meglio. Tchetchoua e Mastropietro sono ok, Ingrosso probabilmente non sarà a disposizione. Nelle ultime ore faremo ulteriori test".