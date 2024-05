Playout Serie C, la Virtus pareggia a Monopoli e retrocede in D

Dopo otto anni di militanza la Virtus Francavilla saluta la Serie C: pur a seguito di una buona prestazione la formazione guidata da Alberto Villa ha pareggiato 1-1 stavolta andando in vantaggio e venendo raggiunta nel finale; un copione simile a quello della partita di andata, però a parti inserite. La squadra brindisina torna in Serie D dopo la storica promozione nel 2016.

Al 35' è arrivato il vantaggio biancazzurro: Macca ha aspettato l'inserimento di Ingrosso, il terzino ha ricevuto il pallone e con un mancino di prima ha battuto Dalmasso.

In avvio di ripresa la Virtus è partita meglio, facendosi vedete in avanti in occasione del tiro ribattuto da Artistico, mentre i padroni di casa non sono riusciti, almeno inizialmente, a dare continuità nella costruzione della manovra come nella parte iniziale di gara. Al 67' clamorosa chance per il raddoppio ospite: su una ripartenza in superiorità numerica Ingrosso ha mancato l'impatto con il pallone a due passi dalla porta difesa da Dalmasso.

Successivamente i biancazzurri sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione per doppio giallo di Di Marco. Il Monopoli ha provato ad alzare i giri del motore, senza trovare varchi almeno fino all'86' quando Borello ha lasciato partire un cross preciso per la testa di Tommasini che ha battuto Branduani. Nel finale assalto della Virtus Francavilla che però non ha costruito alcuna occasione: termina dunque l'avventura tra i professionisti del club della Città degli Imperiali.

Monopoli-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 41’st Tommasini (MO) 34’pt Ingrosso (VF)

Monopoli: Dalmasso, Angileri, Fornasier, Sosa (39’st Berman), Borello, Viteritti, De Risio (39’st Bulevardi), Bizzotto (30’st De Paoli), Grandolfo (1’st Tommasini), Iaccarino (1’st Ardizzone), Barlocco. A disp: Gelmi, Ferrini, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Peschetola, Vitale. All. Taurino

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Di Marco, Artistico, Dutu (43’st Molnar), Risolo (42’st Neglia), Macca (36’st Laaribi), Ingrosso (36’st Nicoli), Garofalo (44’st Carella). A disp: Carretta, Lucatelli, De Marino, Contini, Vapore, Magnati, Accardi. All. Villa

Arbitro: Sig. Simone Galipò di Firenze (Franck Loic Nana Tchato di Aprilia-Egidio Marchetti di Teramo-Dario Madonia di Palermo) Var: Luca Zufferli di Udine-Oreste Muto di Torre Annunziata)

Note: Ammoniti: De Risio (MO) Ingrosso, Macca, Di Marco, Gasbarro, Artistico (VF) Espulsi: Di Marco (VF)

Recupero: 1’pt, 5’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla