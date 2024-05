Playout Serie C, la designazione arbitrale per il match Monopoli-Virtus Francavilla

Il Sig. Simone Galipò della sezione AIA di Firenze sarà l’arbitro di Monopoli-Virtus Francavilla Calcio di domenica 19 maggio 2024 alle ore 20.30, valevole per la gara di ritorno dei Playout di Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia ed Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto Ufficiale il sig. Dario Madonia di Palermo. Al Var il sig. Luca Zufferli di Udine mentre Assistente al Var il sig. Oreste Muto di Torre Annunziata.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Firenze dirigerà per la terza volta i biancazzurri. I precedenti risalgono alla stagione 2021/2022 nella quale diresse Virtus Francavilla Calcio-Taranto in Coppa Italia di C (terminata 2 a 0 con 4 ammonizioni ai danni dei biancazzurri) ed in questa stagione nella quale ha diretto Potenza-Virtus Francavilla Calcio (terminata 0 a 0 con 3 ammonizioni ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Galipò 71 presenze in serie C (19 nel girone A, 17 nel girone B, 30 nel girone C, 2 nei playoff di serie C e 3 in Coppa Italia di C); 418 le ammonizioni comminate (110 nel girone A, 105 nel girone B, 178 nel girone C, 11 nei playoff di serie C e 19 in Coppa Italia di C), 20 espulsioni (13 rossi diretti e 7 doppie ammonizioni) e 29 rigori assegnati (10 nel girone A, 4 nel girone B, 13 nel girone C, 1 nei playoff di serie C e 1 in Coppa Italia di C)).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla