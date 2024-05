La Virtus si gioca tutto a Monopoli: gara da vincere, per difendere la Serie C

Utima chiamata per la Virtus Francavilla, che vuole evitare la retrocessione in Serie C. Stasera, allo stadio Veneziani, i biancazzurri affronteranno il Monopoli per il ritorno dei playout del campionato di Serie C, girone C (ore 20:30): dopo il pareggio per 1-1 maturato in extremis alla Nuovarredo Arena, una settimana fa, la formazione allenata da Alberto Villa è obbligata a vincere per salvarsi, mentre ai biancoverdi potrebbe bastare un pareggio (in regular season il piazzamento in classifica è migliore di quello della Virtus).

La squadra allenata da Roberto Taurino dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Dalmasso in porta, protetto dalla difesa composta da Fornasier, Bizzotto ed Angileri; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, confermati Viteritti e Barlocco mentre a centrocampo spazio a De Risio, Iaccarino e Borello. In attacco Tommasini potrebbe tornare dal primo minuto ed affiancare così Grandolfo.

Stesso modulo per il club della Città degli Imperiali. Tra i pali Branduani, con Dutu, Monteagudo e Gasbarro ad occupare la retroguardia; Laaribi presente in mezzo, affiancato da Di Marco e Macca mentre ad agire sulle corsie esterne dovrebbero esserci ancora Biondi (a destra) ed Ingrosso (a sinistra). Davanti ritorna Artistico dopo la squalifica, a completare il reparto assieme a Neglia.

Monopoli-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Dalmasso; Fornasier, Bizzotto, Angileri; Viteritti, De Risio, Iaccarino, Borello; Barlocco; Tommasini, Grandolfo. All.Taurino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Biondi, Di Marco, Laaribi, Macca, Ingrosso; Neglia, Artistico. All. Villa.