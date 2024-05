Playout Serie C: Macca trova il pari in extremis, Virtus-Monopoli finisce 1-1

La Virtus Francavilla pareggia in extremis il match di andata del playout contro il Monopoli, evitando una sconfitta che sarebbe stata sanguinosa. Alla Nuovarredo Arena il club della Città degli imperiali ha colto un 1-1 che rimanda il verdetto salvezza alla partita di ritorno: quando tutto sembrava perduto i biancazzurri hanno trovato la replica grazie a Macca, che ha risposto a Sosa. Per trovare la vittoria che regalerebbe la salvezza però servirà fornire una prestazione dal tenore più alto, contro un avversario quadrato e che lotta su ogni pallone.

Pochissime le emozioni del primo tempo, rappresentate dal tiro dalla lunga distanza di Izzillo, terminato fuori, e dal diagonale di Sosa dall'interno dell'area biancazzurra e spentosi sul fondo; ospiti più propensi a tenere palla e a fraseggiare, padroni di casa più raccolti e schiacciati nella propria metà campo alla ricerca di alcune ripartenze. Gli uomini di Alberto Villa hanno trovato difficoltà nel tenere palla sulla trequarti avversaria, al netto dell'assenza di un centravanti di ruolo.

Nella ripresa, dopo alcuni tentativi fuori misura di Sosa, De Risio e Di Marco, i biancoverdi hanno sbloccato il match al 60': Viteritti ha crossato in mezzo all'are trovando il colpo di testa vincente di Sosa, che ha preso il tempo a Dutu nella marcatura; al 73' ci ha provato Iaccarino con un diagonale disinnescato da Branduani..Gli uomini guidati da Alberto Villa hanno provato a reagire, senza però creare grandi iniziative e trovando un Monopoli compatto e in controllo della gara, anche se al 90' Macca ha risolto una mischia provando un destro terminato a lato. Nel finale annullato una rete per fuorigioco a Tommasini. Al 95' la Virtus ha trovato un pareggio insperato: dalla dalla lunga distanza Macca ha lasciato partire una punizione finita direttamente in rete, ingannando il portiere Dalmasso: la Nuovarredo Arena ha potuto esultare dopo che la rete è stata convalidata tramite un lungo check del VAR. Domenica 19 maggio prevista la gara di ritorno allo stadio Veneziani.