Playout Serie C, la designazione arbitrale per il match Virtus Francavilla-Monopoli

Il Sig. Gabriele Scatena della sezione AIA di Avezzano sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Monopoli di domenica 12 maggio 2024 alle ore 18.00, valevole per il primo turno di andata dei Playout di Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Andrea Bianchini della sezione di Perugia e Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale il sig. Leonardo Mastrodomenico di Matera. Al Var il sig. Luca Massimi di Termoli, Assistente al Var il sig. Rodolfo di Vuolo di Castellammare di Stabia .

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Avezzano dirigerà per la sesta volta i biancazzurri. Gli unici precedenti risalgono alla stagione 2021/2022 nella quale ha diretto Turris-Virtus Francavilla Calcio (terminata 1 a 0 con 3 ammonizioni ai danni dei biancazzurri), Vibonese-Virtus Francavilla Calcio (terminata 1 a 2 con 5 cartellini ai danni dei biancazzurri, 1 rigore a favore e 1 contro), alla scorsa stagione nella quale ha diretto Foggia-Virtus Francavilla Calcio (terminata 1 a 0 con 3 ammonizioni contro) ed in questa stagione nella quale ha diretto Virtus Francavilla Calcio-Brindisi (terminata 2 a 0 con due ammonizioni ai danni dei biancazzurri) e Virtus Francavilla Calcio-Turris (terminata 0 a 0 con tre ammonizioni ai danni dei biancazzurri e un rigore a favore).

Per il sig. Scatena 67 presenze in serie C (17 nel girone A, 18 nel girone B, 28 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C, 1 nei playoff di C e 1 nei playout di C); 392 le ammonizioni comminate (96 nel girone A, 100 nel girone B, 176 nel girone C e 11 in Coppa Italia di C, 3 nei playoff di C e 6 nei playout di C), 33 espulsioni (17 rossi diretti e 16 doppie ammonizioni) e 14 rigori assegnati (1 nel girone A, 4 nel girone B, 6 nel girone C e 2 in Coppa Italia di C, 1 nei playoff di C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla