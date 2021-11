Serie D: Brindisi-Bisceglie a porte chiuse a Statte

BRINDISI – La partita Brindisi-Bisceglie, in programma domenica 28 novembre (ore 14:30), allo stadio comunale di Statte, per la 13esima giornata del campionato di Serie D, si disputerà a porte chiuse. Lo comunica la società tramite una nota in cui aggiunge che per venire incontro alle esigenze dei tifosi, sarà trasmessa la diretta streaming dell'incontro sulla propria pagina Facebook a titolo gratuito. Si tratta della seconda gara casalinga consecutiva che il Brindisi dovrà disputare lontano dallo stadio Fanuzzi a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso che stanno interessando il comunale dii via Benedetto Brin.