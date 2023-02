Porte chiuse per Brindisi-Nocerina: i biancazzurri hanno presentato ricorso

Questa la decisione delle autorità di sicurezza in merito al match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone H. "un'altra decisione inspiegabile che arreca l'ennesimo duro colpo alla nostra società" -si legge in un comunicato ufficiale del Brindisi