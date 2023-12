Il saluto di mister Danucci: “La nostra una favola bellissima”

Il pugno alzato verso la tribuna, sull’erba di un Fanuzzi stracolmo. Ciro Danucci ha scelto una foto iconica della sua esperienza nel Brindisi per salutare i tifosi biancazzurri dopo l’esonero scaturito dalla sconfitta contro la Virtu Francavilla. L’istantanea (scattata da Vito Massagli per BrindisiReport) lo ritrae in un momento di gioia dopo la storica vittoria contro la Cavese ottenuta lo scorso 30 aprile. Grazie a quel successo il Brindisi agganciò i campani in vetta al campionato di Serie D a una giornata dal termine del torneo. Poi la promozione in C1 fu decisa nello spareggio di Vibo Valentia. Danucci esce di scena con un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. Decine gli attestati di affetto e riconoscenza da parte dei tifosi, che nonostante le amare delusioni delle ultime settimane, non hanno dimenticato l’esaltante rimonta culminata con il ritorno nella terza serie, dopo 33 anni. Di seguito il post di Danucci.

Ho atteso qualche giorno prima di scrivere queste poche righe, volevo smaltire, almeno in minima parte, la forte delusione del momento. La nostra è stata una favola bellissima, cominciata tra lo scetticismo che avevate nei miei confronti e la mia consapevolezza di poter fare qualcosa di importante, di poter conseguire un risultato sportivo storico che Brindisi inseguiva ormai da 33 lunghissimi anni..

Ti ringrazio immensamente Brindisi…grazie davvero per tutte le emozioni che mi hai regalato in questo anno e mezzo, un grazie particolare ad ognuna di quelle 10000 persone che hanno affollato il Fanuzzi nella partita di ritorno con la Cavese, era quello che avevo sognato alla mia presentazione, vedere quello stadio stracolmo come non mai…ed è stato proprio in quella occasione che ho capito che insieme ce la potevamo fare. Abbiamo pianto e gioito insieme, abbiamo sofferto, abbiamo superato insieme ostacoli quasi insormontabili ed è sempre insieme che abbiamo inseguito e perseguito un sogno, un sogno che è diventato realtà quel 14 maggio, a Vibo Valentia, in quello storico spareggio , in quella partita in cui al nostro fianco, mio e dei miei ragazzi, giocava un’intera città, e così in quell’atmosfera magica abbiamo nuovamente battuto la Cavese…quel giorno io sono entrato nella storia sportiva di Brindisi, e voi brindisini, per sempre nel mio cuore…!

Sarebbe dovuta finire così, una perfetta storia d’amore…ed è proprio questo, l’amore, l’amore per questi colori e soprattutto l’amicizia, sentimenti che nulla hanno di razionale, che mi spingono a continuare nonostante sapessi tutto, nonostante sapessi bene quanto sarebbe stato difficile. Mi dispiace, mi dispiace fortemente lasciare Brindisi e il Brindisi, il finale, lo avevo immaginato diversamente…ma il calcio è questo, ti dà e ti toglie, ma sono certo che ancora una volta Brindisi saprà rialzarsi come sempre nella sua storia…da oggi e per sempre cari amici brindisini avrete un tifoso in più…

Grazie ancora Brindisi