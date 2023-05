Brindisi Fc, e adesso la poule scudetto: mercoledì al Fanuzzi arriva il Catania

BRINDISI - Per il Brindisi non finisce qui. Dopo l’immensa gioia per la storica promozione in Serie C conquistata nello spareggio vinto per 3-1 contro la Cavese, ora gli uomini di mister Danucci sono attesi dalla poule scudetto che coinvolge le nove squadre vincitrici degli altrettanti gironi della Lega Nazionali dilettanti.

E di tempo di rifiatare ce ne sarà ben poco, perché fra appena tre giorni (mercoledì 17 maggio) i biancazzurri affronteranno il Catania (vincitore del girone I) nella seconda gara del girone a tre di cui fa parte anche il Sorrento (vincitore del girone G). Non si conosce ancora l’orario della gara.

Nella giornata di oggi (domenica 14 maggio) il Sorrento si è imposto per 2-0 al Massimino di Catania. Domenica 21 maggio è prevista la sfida fra Sorrento e Brindisi, in casa dei campani. Le vincitrici dei tre triangolari e la migliore seconda accederanno alle semifinali, che si disputeranno con partite di andata e ritorno rispettivamente il 28 maggio e il 4 giugno. La finale è in programma il 10 giugno, in campo neutro.