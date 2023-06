Poule Scudetto, il titolo di campione d'Italia va al Sestri Levante

Il Sestri Levante è Campione d’Italia. Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio (Si) la formazione ligure conquista lo scudetto Serie D battendo il Sorrento per 3-1 grazie al gol di Pane ed alla doppietta di Marquez. Corsari subito avanti con l’ennesimo gol del difensore capitano Massimiliano Pane. Al tramonto del primo tempo il Sorrento ha pareggiato con un tocco di Gaetani su assist di Petito. Ad inizio ripresa il Sestri Levante ha piazzato i due colpi ferali con Marquez. Al 4’ e al 10’ il bomber argentino autore di 23 gol in Campionato ha ribadito in porta una respinta di Del Sorbo e spinto in rete un assist preciso di Conti. Il Sorrento ha cercato di recuperare ma il Sestri ha controllato conquistando vittoria e trofeo al termine di una partita bella e intensa.

A consegnare la coppa nelle mani di capitan Massimiliano Pane il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al Vice Presidente della LND (Area Nord) e numero uno del Cr Liguria Giulio Ivaldi. Un riconoscimento anche per la quaterna arbitrale da parte del Responsabile CAN D Alessandro Pizzi. Hanno consegnato le medaglie ad entrambe le squadre il segretario del Dipartimento Interregionale Mauro De Angelis insieme ai consiglieri Massimo Caldaroni, Giuseppe Dello Iacono, Maria Teresa Montaguti, Sergio Gardellini e Giuseppe Pandolfini.

Fonte: comunicato ufficiale LND