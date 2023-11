Brindisi - Avellino: dopo 13 anni torna al "Fanuzzi" una sfida di grande fascino

Serie C Girone C

BRINDISI - Torna una sfida affascinante per il Brindisi, che domenica 12 novembre allo stadio Fanuzzi ospiterà l'Avellino (calcio d'inizio alle ore 18:30). Una partita ad alto tasso di difficoltà per i biancazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e il ko in Coppa Italia Serie C a Crotone; contrariamente la formazione guidata da Michele Pazienza sta attraversando un buon periodo di forma, avendo totalizzato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare.

Il faccia a faccia tra le due formazioni si porta una lunga storia dietro, a partire dalla fine degli anni '60. L'ultima volta che Brindisi ed Avellino si sono affrontati al Fanuzzi è stato tredici anni fa, precisamente il 5 settembre 2010: nella seconda giornata del girone C della Seconda Divisione della Lega Pro, gli adratici si imposero per 1-0 grazie alla rete di Fabio Ceccarelli al 9'. Non fu solo l'ultimo match in ordine cronologico, ma anche l'ultimo risultato di una serie positiva ottenuta dal Brindisi al Fanuzzi, nei precedenti con la squadra campana.

Lo score infatti recita sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Non mancano di certo i confronti in Serie B: nel 1975/1976, al terzo anno di fila in cadetteria, arrivò un successo per 1-0 con il sigillo vincente di Gianni Marella al 65'. Fu un campionato amaro per il Brindisi, che alla fine incasso la retrocessione in Serie C, classificandosi al penultimo posto. Terminò 1-0 anche il match del 1974/1975, mentre la stagione precedente: l'Avellino passò in vantaggio grazie all'autogol di Aldo Sensibile al 39', mentre il pareggio della formazione guidata da Gianni Di Marzio fu firmato al 66' da Pietro Michesi.

L'unico ko interno invece risale all'annata 1968/1969: nel primo confronto in assoluto in Puglia tra i due club, l'Avellino la spuntò con il risultato di 3-2.