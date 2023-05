Brindisi-Catania: parte la prevendita. Nel 2003 l'ultimo precedente

Nemmeno il tempo di festeggiare la tanto attesa promozione in Serie C che il Brindisi deve subito ritornare in campo: mercoledì 17 maggio allo stadio Franco Fanuzzi arriverà il Catania per il match valido per la Poule Scudetto. Il calcio di inizio è in programma alle ore 16. Sarà un vero e proprio antipasto di quello che i biancazzurri affronteranno nella terza serie, dato che i siciliani saranno inseriti certamente nel raggruppamento C; ed inoltre è un appuntamento che evoca vecchi ricordi, infatti le due squadre in passato si sono affrontate 15 volte.

I precedenti fra gli anni '70 e '80

Nella prima metà degli anni 70' ci furono 6 faccia a faccia, in Brindisi in quel periodo raccolse 2 vittorie e 4 pareggi. Poi i confronti in Serie C e in C1: in tal senso l'ultima volta fu nella stagione 1988/1989: entrambe le partite terminarono per 3-1, con una vittoria a testa. Lo score totale dei biancazzurri è di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 ko.

La sfida in Coppa Italia nel 2003

Ma l'ultima occasione in cui Brindisi e Catania si affrontarono nella fase a girone della Coppa Italia 2003/2004, proprio al Fanuzzi. Era il 17 agosto 2003, gli adriatici erano guidati dal tecnico Alberto Marchetti e in rosa potevano annoverare giocatori come Roberto Taurino, Antonio Calabro, Stefano Trinchera (che composero la linea difensiva), l'esterno Fabio Paratici e l'attaccante Cosimo Francioso, approdato l'anno precedente dopo l'esperienza proficua al Genoa. In panchina c'era anche un giovanissimo Antimo Iunco, brindisino doc. Il modulo scelto per la gara fu il 3-4-2-1.

I rossazzurri avevano tra le proprie fila il portiere Emanuele Concetti, i difensori Guglielmo Stendardo e Vito Grieco (ex Molfetta, Bari, Fasano e Casarano), l'ala Jaroslav Sedicev e soprattutto Luis Oliveira, attaccante classe 1969 protagonista in precedenza con le maglie di Cagliari, Fiorentina e Bologna. In panchina c'era Stefano Colantuno, che schierò i suoi utilizzando il 4-4-2.

La partita terminò 1-1. Il Brindisi trovò il vantaggio sul calcio di punizione indiretto battuto di precisione da Francioso, al 17'. Il Brindisi tenne botta agli avversari e sfiorò anche il raddoppio ma all'81' Olivera depositò il pallone in rete da solo davanti al portiere Adami per il definitivo pareggio.

I biglietti: costi e punti vendita

I costi dei biglietti: Curva 9 euro; Gradinata 12 euro; Tribuna Lat. e centrale 15 euro; Family Ticket 12 euro (Adulto + under); Al costo dei biglietti, che saranno in vendita da questo pomeriggio alle ore 17, verrà aggiunto 1,5 euro di diritti di prevendita.

I ticket si potranno acquistare presso i seguenti punti vendita:

