Torna al Fanuzzi uno dei derby più sentiti: la storia delle sfide fra Brindisi e Monopoli

Serie C Girone C

Dopo lo scatto in casa del Messina, dove è arrivato un pesante successo per 1-0, il Brindisi è pronto ad affrontare la prossima insidiosa sfida: domenica 29 ottobre, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Monopoli per un derby pugliese che in passato è stato un grande classico (alle ore 20:45). Le due formazioni, infatti, finora si sono affrontate per 28 volte in diverse categorie.

L'ultimo confronto è andato in scena di recente, nel girone H della Serie D, con l'allora Città di Brindisi guidato da Ezio Castellucci che riuscì ad imporsi per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ancora su rigore al 3' e Giovanni Lorusso al 46'; in campo tra gli altri c'era anche Ciro Danucci, attuale allenatore della prima squadra. Nel 2013/2014, sempre nel massimo campionato dillettantistico, i biancazzurri rifilarono al gabbiano un netto 4-0, ricambiando così il pesante 1-4 casalingo subito dal Brindisi il 31 ottobre 2004, nel campionato di Eccellenza. Quel torneo fu segnato proprio da un avvincente testa a testa fra Monopoli e Brindisi. Alla fine prevalsero i biancoverdi, che chiusero a quota 102. Al Brindisi non bastarono 98 punti per la promozione diretta in Serie D, ottenuta poi ai playoff.

Brindisi-Monopoli, i precedenti in Serie C

Brindisi e Monopoli torneranno ad affrontarsi tra i professionisti a 13 anni di distanza dall'ultima volta. Era il 14 febbraio 2010, le due compagini militavano in Serie C2: il match tra le squadre allenate rispettivamente da Massimo Silva e Marcello Chiricallo (attuale direttore sportivo biancoverde) terminò 0-0. Se invece bisogna guardare alla terza serie, il 10 dicembre 1989, in C1, i padroni di casa ebbero la meglio con il risultato di 3-1.

La prima sfida in terra brindisina invece risale alla stagione 1978/1979, nel campionato di Serie C2, quando il 4 marzo 1979, alla ventiduesima giornata, si assicurano un successo per 2-1.