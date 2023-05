Poule scudetto Lnd: il Brindisi Fc a Sorrento, precedenti a favore dei biancazzurri

BRINDISI - Dopo il Catania, il Brindisi è pronto ad affrontare il Sorrento nella terza giornata per la Poule Scudetto della Serie D. La gara andrà in scena domenica 21 maggio allo stadio Italia, con calcio d'inizio fissato alle ore 16:00. Ai biancazzurri servirà una vittoria e sperare poi in una differenza reti favorevole per passare il turno. Anche questa sarà una gara intrisa di storia, dato che le due formazioni si sono affrontate a lungo precedentemente, anche in categorie superiori.

Negli anni '70 Sorrento e Brindisi si sono affrontate in Serie C, mentre dal 1979 al 1981 invece sono andati in scena i confronti in Serie C2; poi, nella seconda metà degli anni '80, le due squadre si sono sfidate in C1. Infine, negli anni recenti, si sono ritrovate in Serie D. Il bilancio comunque è a favore della formazione campana: i biancazzurri hanno raccolto 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte.

Le partite più recenti sono state giocate 2021/2022, quando le due partite erano state inserite nel girone H di Serie D. Il Sorrento ebbe la meglio si all'andata che al ritorno: nella quarta giornata, il 6 ottobre 2021, i rossoneri la spuntarono allo stadio Italia per 1-0 grazie alla rete di Alfonso Gargiulo (14'); al Fanuzzi, il 13 febbraio 2022, ci fu un blitz per 2-0 con le reti in extremis firmate da Adriano Mezavilla all'85' e Francesco Pio Petito all'88'.