Brindisi proiettato verso il Cerignola: il bomber Malcore bestia nera dei biancazzurri

Serie C Girone C

Squadra in casa Audace Cerignola

Dopo una settimana di riposo forzato per l'indisponibilità dello stadio Iacovone, con la partita contro il Catania che è stata rinviata a data da destinarsi, il Brindisi ha inziato a preparare il ritorno in campo: lunedì 18 settembre è previsto, allo stadio Monterisi, il derby pugliese al cospetto dell'Audace Cerignola (calcio d'inizio alle ore 20:45). I biancazzurri proveranno a strappare la prima vittoria dal ritorno nella terza serie, e lo faranno contando su un Simone Ganz in più: l'ingaggio dell'attaccante è stato ufficializzato nella giornata di oggi.

Le due formazioni si affronteranno dopo gli ultimi precedenti disputati nel campionato di Serie D 2020/2021, vinto proprio dagli ofantini che in entrambe le partite ebbero la meglio sugli adriatici. Allo stadio Fanuzzi, il 19 gennaio 2022, l'Audace Cerignola rifilò agli uomini guidati allora da Nello Di Costanzo un 4-0, con Giancarlo Malcore autore di una tripletta (reti al 9', al 53' e al 79'); di Manuel Botta al 14' l'altra marcatura ospite.

Il 18 maggio invece al Monterisi i gialloblù riuscirono ad imporsi per 3-0: ancora Malcore protagonista grazie ad una doppietta lampo, siglata al 47' e al 48', mentre Nicola Loiodice all'87' arrotondò il risultato ulteriormente. Il periodo storico e le circostanze erano però differenti, ora tutto è pronto per un confronto che promette spettacolo.