Latina - Brindisi: dodici anni fa l'ultimo precedente

Serie C Girone C

Una sfida che non si gioca da più di dieci anni, una partita che in questo momento mette in palio dei punti fondamentali. In attesa di tornare a calcare il terreno dello stadio Fanuzzi il prima possibile, per il Brindisi all'orizzonte c'è una trasferta ostica da affrontare sabato 30 settembre: allo stadio Francioni i biancazzurri affronteranno il Latina alle ore 16:15. Dopo il ko di Benevento, dove la formazione guidata da Ciro Danucci ha mostrato carattere senza però incidere in avanti, urge tornare a muovere la classifica per essere più sereni in vista dei prossimi impegni: mercoledì 4 ottobre è previsto il derby di Coppa Italia Serie con la Virtus Francavilla, mentre domenica 8 ottobre ci sarà da affrontare la Juve Stabia.

Come già accennato, Latina e Brindisi si sono affrontate per l'ultima volta nel 2010/2011, nel girone C della Lega Pro Seconda Divisione: in entrambi i casi i nerazzurri ebbero la meglio, contro la squadra (allora chiamata Città di Brindisi) allenata da Massimo Rastelli e che tra gli interpreti poteva annoverare Roberto Taurino e Pasquale Maiorino. Il 5 dicembre 2010, al Fanuzzi, i laziali riuscirono ad avere la meglio per 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore di Emiliano Tortolano al 34'; al ritorno invece, a campi invertiti, il risultato fu di 2-0 con gol firmati da Alessandro Farina (57') e Vincenzo Giannusa (71').