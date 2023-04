Calcio: a Brindisi si torna a sognare in grande, inizia una settimana di passione

Il finale della stagione regolare del campionato di Serie D, girone H, ha regalato al Brindisi un'occasione ghiotta, forse inaspettata. Il blitz vincente di Nardò e la clamorosa sconfitta della Cavese capolista contro il Martina hanno permesso ai biancazzurri di avvicinare il primo posto a tre punti, con il duello diretto alla formazione campana di domenica 30 aprile che, a questo punto, deciderà le sorti dell'intero torneo.

Quello dello stadio Fanuzzi è un appuntamento da non sbagliare per il Brindisi, e si vuol puntare alla promozione in Serie C: vincere permetterebbe agli uomini guidati da Ciro Danucci di raggiungere i contendenti e di regalarsi l'opportunità di disputare almeno lo spareggio; ovviamente il tutto dovrebbe essere confermato nell'ultima giornata, quando la Cavese ospiterà la Nocerina e il Brindisi sarà di scena sul campo del Gladiator. A meno che non arrivino altre sorprese.

Insomma, sognare è lecito ed ora un'intera città attende con ansia e trepidazione questo scontro diretto. Un'opportunità che il Brindisi si è trovato quasi al fotofinish ma che è stata costruita da metà febbraio, quando è partita una striscia positiva dopo l'esonero di Danucci poi revocato a seguito della volontà dei calciatori: 8 le vittorie e due i pareggi conquistati. E il bello deve ancora venire.

Indetta giornata "Forza Brindisi": da oggi la prelazione per abbonati

La Ssd Brindisi comunica intanto che in questa occasione sarà indetta la seconda giornata “Forza Brindisi” annunciata ad inizio stagione, “pertanto non saranno validi gli abbonamenti per l'accesso allo Stadio ‘Fanuzzi’. Per l'occasione il club comunica inoltre che non saranno concessi accrediti.

Da oggi pomeriggio dalle 16 alle 20 e martedì mattina dalle 10 alle 12, presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53, gli abbonati e i possessori del ticket per il match con il Molfetta comprato nel periodo promozionale avranno diritto all'esclusiva prelazione di acquisto. Energy Group, partner commerciale del sodalizio biancazzurro, regalerà una Sim Optima a tutti coloro che compreranno il ticket per il match contro la Cavese. Basterà recarsi nei punti vendita autorizzati, acquistare il biglietto ed esibire un documento di identità con la tessera sanitaria per ottenerla gratuitamente.

