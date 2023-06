Brindisi Fc: presentata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C

Serie C

BRINDISI – Depositata la domanda di iscrizione al campionato di Serie C. Lo ha comunicato il Brindisi Fc nella serata di oggi (martedì 20 giugno), termine ultimo per presentare la documentazione in Lega.

“Ss Brindisi Fc - si legge nella nota del sodalizio biancazzurro - comunica che in data odierna il presidente Daniele Arigliano e il direttore generale Pierluigi Valentini hanno depositato presso la sede della Lega Pro tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie C”.

Ora, come previsto dal regolamento, la Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) esaminerà le documentazioni presentate dalla società. Entro il 30giugno ci sarà il pronunciamento sulle iscrizioni.