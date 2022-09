Big match contro il Casarano, Danucci: "Il Brindisi venderà cara la pelle"

“Una partita bella e combattuta contro una squadra forte”. Queste le aspettative di mister Ciro Danucci, alla vigilia dell’attesissimo derby contro il Casarano in programma domani (mercoledì 28 settembre), alle ore 15.30, allo stadio Fanuzzi, per la quarta giornata del campionato di Serie D (girone H). SI tratta di uno scontro al vertice, se si considera che i salentini sono a punteggio pieno, mentre i biancazzurri, reduci da un pareggio in casa del Gravina, inseguono ad appena due lunghezze di distanza.

Fra le file del Brindisi non si registrano defezioni. “La squadra – dichiara Danucci – sta bene. Ci siamo allenati bene come al solito”. Il Casarano viene descritto come una squadra “forte con indivudualità importanti e nomi da categorie superiori”. “Ma anche noi – prosegue il tecnico brindisino – siamo una buonissima squadra. Venderemo cara la palle”. L’allenatore spera nella spinta del Fanuzzi, con l’auspicio di una “bella cornice di pubblico”. Va ricordato a tal proposito che da Casarano, sulla base delle restrizioni alla vendita di tagliandi per il settore ospiti decise dalla prefettura di Brindisi, potranno venire non più di 100 sostenitori.

Chi non avrà la possibilità di seguire la partita dal vivo potrà farlo in diretta tv su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), con ricco pre match dalle ore 14.45. La gara potrà inoltre essere seguita in diretta streaming su www.antennasud.com e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale.