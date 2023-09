Brindisi a caccia della prima vittoria contro il Monterosi: le possibili scelte di Danucci

Serie C Girone C

BRINDISI – Il Brindisi è a caccia della prima vittoria nel campionato di Serie C. I biancazzurri ci proveranno stasera allo stadio Monterisi di Cerignola, dove affronteranno il Monterosi (calcio di inizio alle ore 18.30, diretta tv su Sky Sport), in una gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C. Per la squadra di mister Danucci si tratta, almeno sulla carta, di un impegno casalingo, purtroppo senza pubblico.

Il sindaco del comune foggiano ha infatti posto come condizione la disputa dell’incontro a porte chiuse ai fini della concessione dell’impianto sportivo, data l’indisponibilità sia dello stadio Fanuzzi (la fine del primo stralcio dei lavori è prevista per il 4 ottobre) che della Iacovone di Taranto, indicato come sede alternativa.

Reduce dalla sconfitta rimediata lunedì scorso proprio a Cerignola (2-1) e dal ko rimediato nella prima giornata a Potenza (sempre per 2-1) il Brindisi vuole cancellare lo zero in classifica. Cercherà di farlo contro la squadra della provincia di Viterbo allenata da Fabrizio Romondini, che nelle prime tre giornate ha totalizzato due punti, frutto della sconfitta rimediata all’esordio contro la Juve Stabia e dei due pareggi successivi contro Monopoli e Latina.

Fra le file dei biancazzurri c’è curiosità per capire se sarà lanciato dal primo minuto l’attaccante Simone Ganz, arrivato la scorsa settimana. Danucci potrebbe infatti preferirlo a Bunino, schierato finora titolare, nel reparto offensivo a quattro che potrebbe essere completato dagli esterni Lombardi (a destra) e Albertini (a sinistra) oltre a Moretti sulla trequarti. A centrocampo si potrebbe rivedere Cancelli al fianco di Malaccari, che a Cerignola era stato affiancato da Petrucci. In difesa capitan Bizzotti, espulso contro il Cerignola, sarà con ogni probabilità sostituito da Cappelletti. Al suo fianco l’altro centrale, Gorzelewski. E poi i due esterni difensivi Valenti (a destra), autore dello splendido gol del vantaggio contro il Cerignola, e Nicolao a sinistra. In porta, Saio.

Nonostante le sconfitte, il Brindisi ha fornito buone indicazioni nelle precedenti uscite. L’aspetto da migliorare è l’incisività in fase offensiva. Troppo poche, infatti, le occasioni da rete costruite contro Potenza e Cerignola. Bisogna però considerare che la squadra è stata costruita quasi da zero rispetto alla scorsa stagione. Occorrerà del tempo per trovare la quadratura.

La partita sarà arbitrata da Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Matteo Nigri di Trieste e Paolo Tomasi di Schio. Quarto uomo: Adolfo Baratta di Rossano.