È il giorno del Derby allo "Zaccheria": Brindisi a Foggia per il colpaccio

Serie C Girone C

Foggia e Brindisi tornano ad affrontarsi tre anni dopo l'ultima volta, allungando così la lunga striscia di derby pugliesi. Un altro capitolo sarà scritto oggi pomeriggio, allo stadio Zaccheria (calcio d'inizio alle ore 16:15). Entrambe le formazioni sono reduci da un pareggio: i satanelli, hanno colto un 2-2 in casa del Monopoli, mentre gli adriatici, nel debutto stagionale al Fanuzzi, sono riusciti a recuperare l'iniziale vantaggio della Juve Stabia portando a casa un 1-1. Ad arbitrare la gara sarà il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze, come assistenti sono stati scelti il signor Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e il signor Davide Santarossa della sezione di Pordenone. Il signor Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata sarà il quarto uomo.

Il Foggia è terzo in classifica a pari merito con il Latina, a quota 12 punti: 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta lo score rossonero; più staccati i biancazzurri (da recuperare ancora la partia contro il Catania), che hanno messo a referto 7 punti a fronte di 2 vittorie, un pareggio e 3 ko.

La formazione guidata da Mirko Cudini dovrebbe scendere in campo utilizzando il modulo 4-3-1-2. Nobile tra i pali, Riccardi e Carillo ad occupare il cuore della retroguardia e Salines e Rizzo ad agire come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); in mezzo al campo, al fianco di Marino, pronti Martini e Di Noia, invece Schenetti stazionerà sulla trequarti e supporterà il tandem offensivo Peralta-Tonin.

Modulo 4-2-3-1 per gli uomini allenati da Ciro Danucci, orfano di Galano, squalificato per tre giornate, e del difensore centrale Cappelletti, ai box per infortunio.. Saio in porta, protetto dalla coppia difensiva composta da Gorzelewski e Bizzotto, ad occupare la corsia destra sarà Valenti mentre sul lato opposto ci sarà l'ex di turno Nicolao; a presidiare la mediana, assieme a Malaccari, dovrebbe esserci ancora Ceesay, nel ruolo di trequartista pronto Golfo al posto di Costa affiancato dagli esterni Albertini e Fall. Bunino partirà dal primo minuto come unica punta.

Foggia-Brindisi, le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin. All.Cudini.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Malaccari; Albertini, Golfo, Fall; Bunino. All. Danucci.