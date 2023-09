Impegno durissimo contro il blasonato Benevento: il Brindisi vuole stupire

Serie C Girone C

BRINDISI – Il Brindisi Fc è atteso da un impegno contro una delle big del campionato di Serie C. I biancazzurri scenderanno in campo stasera (alle ore 20.45), contro il Benevento, in una partita valevole per la quinta giornata del girone C (diretta televisiva su Sky sport). Sulla carta gli uomini di mister Danucci giocheranno in casa, ma in realtà l’incontro sarà disputato, a porte chiuse, presso lo stadio Curcio di Picerno (Potenza). Il match sarà diretto da Niccolò Turrini di Firenze. Assistenti designati: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale Marco: Giordano di Matera.

Si tratta della seconda partita “casalinga” consecutiva che il Brindisi giocherà senza pubblico, dopo quella vinta per 2-1 contro il Monterosi giocata giovedì scorso a Cerignola. Il grosso disagio è dovuto, come noto, alle indisponibilità Fanuzzi, che si spera possa essere pronto per la partita contro la Juve Stabia in programma l’8 ottobre, e dello Iacovone di Taranto, ancora inagibile a causa di un incendio. Enorme il danno economico subito dalla società, che oltre a perdere due incassi dovrà sostenere anche i costi aggiuntivi delle trasferte. Ma le ripercussioni che maggiormente preoccupano sono quelle tecniche. Non è affatto semplice giocare ogni 3-4 giorni a centinaia di chilometri di distanza da casa, con tutte le rogne logistiche che questo comporta. Lo ha rimarcato anche mister Danucci dopo la partita contro il Monterosi.

Serviranno ulteriori sforzi per affrontare un avversario di grandissimo spessore, determinato a riconquistare la Serie B dopo un’amara retrocessione. Il presidente Vigorito ha allestito una squadra di primissimo livello, affidandola a mister Matteo Andreoletti. In attacco spiccano i nomi di Camillo Ciano e Amato Ciciretti: giocatori che hanno fatto la differenza in Serie B. L’avvio di campionato è stato però a luci e ombre. I sanniti hanno esordito con una sconfitta contro la capolista Turris. Poi due vittorie contro Virtus Francavilla e Taranto (giovedì scorso) e un pareggio contro la Casertana, per un totale di sette punti, quattro gol realizzati e altrettanti subiti.

Rebus formazione

Il Brindisi ha invece cancellato lo zero in classifica al terzo tentativo, grazie alla vittoria contro il Monterosi. La squadra è ancora un cantiere. Danucci rimescola di continui le carte rispetto alla partita precedente. Lo fa in considerazione degli impegni ravvicinati ma anche perché non si sono ancora delineate delle gerarchie. Non c’è, insomma, un undici base. Per questo è una sorta di rebus indovinare la formazione che scenderà in campo contro il Benevento. I punti fermi dovrebbero essere: il portiere Saio; i difensori centrali Gorzelewski e Bizzotto, al rientro dopo un turno di squalifica; Valenti nel ruolo di esterno basso, sulla destra; capitan Malaccari a centrocampo.

Per il resto si spazia fra varie ipotesi. Nel ruolo di esterno difensivo sinistro potrebbe partire dall’inizio Nicolao, autore di un’ottima prova (da subentrato) contro il Monterosi. A centrocampo uno fra Cancelli e Ceesay dovrebbe affiancare Malaccari. Nel reparto offensivo il rebus si fa ancora più complicato. Galvanizzato dalla rete della vittoria realizzata giovedì scorso, Bunino potrebbe partire titolare nel ruolo di centravanti. Sugli esterni, tenendo conto anche delle esigenze legate al minutaggio degli under, si potrebbe rivedere Lombardi, sulla destra. Sulla fascia sinistra c’è da aspettarsi la riconferma di Albertini. Sulla trequarti, presumibilmente uno fra Moretti e Petrucci, senza dimenticaro Golfo. Ma potrebbero esserci delle chances anche per Fall e Simone Ganz. Da capire inoltre se sarà convocato Galano, che ad ogni modo non verrebbe schierato dall’inizio.

Nonostante la caratura dell’avversario, difficilmente Danucci rinuncerà al suo modulo di riferimento: il 4-2-3-1. Certo, è fondamentale che gli attaccanti supportino la coppia di mediani in fase di non possesso palla, per non esporre la difesa alle sfuriate offensive dei sanniti. Uno degli aspetti da migliorare, sulla base di quanto visto nelle prime tre partite, è proprio quello del collegamento fra i reparti. Gli equilibri, insomma, vanno ancora perfezionati.