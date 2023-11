Al "Fanuzzi" un Catania blasonato ma in difficoltà: il Brindisi punta al riscatto

Serie C Girone C

Non solo il possibile riscatto della sconfitta nel derby contro il Monopoli. Il recupero della seconda giornata di campionato contro il Catania, che si giocherà oggi pomeriggio allo stadio Fanuzzi (ore 16:15), darà il via ad un autentico tour de force per il Brindisi, pronto ad affrontare a novembre altre cinque partite compresa quella contro il Crotone di mercoledì 8 novembre. Una sfida ostica, che mette in palio punti pesanti: da un lato i biancazzurri vogliono incrementare il bottino per l'obbiettivo salvezza, mentre i rossoazzurri, che puntano a lottare al vertice del girone C, intendono dare la svolta ad un cammino fin qui balbettante.

Brindisi e Catania ritornano a più di cinque mesi dall'ultima volta, quando al Fanuzzi andò in scena valevole per la Poule Scudetto Serie D. Ad avere la meglio furono i siciliani, che rimontarono il gol dei padroni di casa messo a segno da Francesco Felleca (68') grazie a Gianluca Litteri, a segno al 75', e Marco Palermo, autore della rete al 91'. Ad arbitrare il match sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido; il quarto uomo sarà Simone Palmieri della sezione di Avellino.

Gli uomini allenati da Ciro Danucci, che sarà assente per squalifica venendo sostiuito da Marco Perrone, dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Albertazzi in porta, al centro della difesa spazio alla coppia formata da Cappelletti e Bizzotto, mentre sulle corsie esterne pronti Valenti (a destra) e Monti (a sinistra); a proteggere la retroguardia ci penseranno Ceesay e Cancelli, sulla trequarti possibile chance per Lombardi affiancato dall'ex Golfo e Fall, che stazioneranno sulle fasce. Davanti Bunino come unica punta. Sarà assente, sempre per squalifica, l'altro ex della sfida, Albertini.

4-3-3 per la squadra guidata da Luca Tabbiani. Berthers tra i pali, Bouah e Mazzotta dovrebbero agire come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra), mentre Curado e Silvestri saranno presenti nel cuore della retroguardia; in mediana, accanto a Ladinetti, pronti Zammarini e Rocca, mentre al centro dell'attacco ci sarà uno tra Dubickas e Sarao, con Chiricò e Bocic più defilati sugli esterni. Indisponibile l'attaccante Di Carmine.

Brindisi-Catania, le probabili formazioni

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Monti; Ceesay, Cancelli; Golfo, Lombardi, Fall; Bunino. All. Perrone (Danucci squalificato).

CATANIA (4-3-3): Berthers; Bouah, Curado, Silvestri, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti, Rocca; Chiricò, Dubickas, Bocic. All. Tabbiani.