Il Brindisi riparte dal Potenza: biancazzurri pronti a lanciare la rimonta salvezza

BRINDISI – Il Brindisi Fc è pronto a lanciare la rimonta salvezza. Il difficile girone d’andata è alle spalle. Dopo il giro di boa, i biancazzurri tornano oggi in campo (calcio di inizio alle ore 18.30) contro il Potenza, per la 20esima giornata del campionato di Serie C (girone C). Si gioca in un Fanuzzi finora ancora “inespugnato” dalla squadra allenata da mister Roselli, che deve ancora regalare la prima gioia casalinga ai suoi sostenitori.

Partenze e arrivi

L’organico in questi giorni sta cambiando pelle. Nei giorni scorsi sono partiti Galano, Fall, Bizzotto e Cancelli. Il direttore sportivo Massimo Cerri si è dimesso. Il vice allenatore Carlo Mandola è stato sollevato dall’incarico dopo circa un mese dal suo arrivo, rimpiazzato con Nicola Lo Sacco, proveniente dalla primavera. Altri giocatori, con ogni probabilità, andranno via. Ma la società si sta muovendo anche sul fronte delle operazioni in entrata. Ufficializzati gli ingaggi del difensore Tommaso Merletti e dell’attaccante Daniele Vantaggiato, a breve dovrebbero essere piazzati altri due colpi. Si tratta dell’attaccante Marcello Trotta e dell’esterno difensivo Marco Calderoni.

Il primo, come riportato da Antenna Sud, ieri sera (sabato 6 gennaio) era in città con il suo procuratore. La firma dovrebbe arrivare a ore. Il 32enne originario di Avellino proviene dalla Pistoiese. La scorsa stagione aveva disputato 32 gare, realizzando sei reti, nella squadra della sua città. La stagione precedente identico bottino di reti, ma con due gare in meno, a Trieste. Nel 2021, 18 presenza in Serie B con il Cosenza.

Calderoni, nato 35 ani fa a Fermo, è una vecchia conoscenza della Serie A. I tifosi del Milan ancora ricordano il gran tiro dalla distanza con cui nel 2019, a San Siro, regalò al Lecce la rete del 2-2, in pieno recupero. Il giocatore ha disputato la prima parte della stagione fra le file della Fermana, dove ha disputato 15 presenze. Numerose le presenze in Serie B con le maglie di Lecce, Vicenza, Novara, Grosseto e Piacenza.

Serve una svolta

Il Brindisi è in una fase di transizione. Penultimi a quota 14 punti, gli uomini di Roselli sono sei punti dal sestultimo posto (ossia la zona salvezza) occupato dalla Turris, che ieri è stata superata dal Benevento. Stoppate anche il Monopoli, superato dalla Casertana, e la Virtus Francavilla, domata dal Picerno. Una vittoria contro il Potenza imprimerebbe una svolta al campionato dei biancazzurri, risucchiando i lucani (a quota 24 punti) nella bagarre salvezza.

Il cammino del Potenza

I rossoblu allenati da Franco Lerda, subentrato lo scorso ottobre ad Alberto Colombo, sono reduci dalla vittoria in casa della Virtus Francavilla. All’andata si imposero per 2-1 sul Brindisi, grazie a una rete realizzata al 93’ da Gagliano. I 23 punti finora racimolati da bomber Caturano & co. non sono evidentemente in linea con le aspettative riposte in una squadra che era considerata fra le meglio attrezzate del campionato.

La designazione arbitrale

La partita sarà diretta daGioele Iacobellis della sezione di Pisa. Assistenti di gara: Egidio Marchetti della sezione di Trento e Daniel Cadirola della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino.