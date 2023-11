Brindisi in campo a Giugliano: in palio punti salvezza, i biancazzurri vogliono risollevarsi

Serie C Girone C

Gara di vitale importanza per il Brindisi, che nel tardo pomeriggio di oggi affronterà allo stadio De Cristofaro il Gugliano in un autentico scontro diretto per la salvezza (calcio d'inizio alle ore 18:30). Ai biancazzurri serve un successo per risollevarsi in classifica e riscattare le ultime due sconfitte contro Monopoli e Catania; stessa necessità dei campani, che nell'ultimo turno hanno avuto la meglio sulla Turris nel derby finito 1-0. Sarà il primo match di un intenso novembre per gli adriatici, che mecoledì 8 dovranno giocarsela contro il Crotone in Coppa Italia.

Ad arbitrare il match sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Simone Biffi della sezione di Treviglio; il quarto uomo sarà Giuseppe Scarpati della sezione di Formia.

Mister Danucci dovrà rinunciare a Bunino, ai box per affaticamento muscolare, Malaccari e Nicolao sulla via del recupero dai rispettivi infortuni. Out per scelta tecnica, invece, Ganz, De Feo e Golfo. Il tecnico potrebbe confermare il modulo 3-5-2, apportando qualche cambiamento negli interpreti. Tra i pali possibile il ritorno da titolare di Saio, dietro alla retroguardia che sarà occupata da Gorzelewski, Cappelletti e Bizzotto; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra pronti Valenti e Albertini, al rientro dopo un turno di squalifica. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Petrucci, Costa e Cancelli. Davanti assieme a Galano potrebbe esserci Fall.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. Russo in porta protetto dalla coppia di centrali composta da Berman e Caldore, con Di Dio (a destra) e Yabre (a sinistra) ad agire come terzini; in mezzo al campo spazio a Gladestony che sarà affiancato da Berardocco e uno tra De Rosa e Vogiatzis, mentre al centro dell'attacco dovrebbe esserci Nocciolini supportato dalle ali Salvemini e De Sena.

Giugliano-Brindisi, le probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Di Dio, Berman, Caldore, Yabre; Berardocco, Gladestony, De Rosa; Salvemini, Nocciolini, De Sena. All.Bertotto.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski, Cappelletti, Bizzotto; Valenti; Costa, Cancelli,Petrucci, Albertini; Galano, Bunino. All.Danucci.