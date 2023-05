Serie C a un passo: il Brindisi Fc contro il Gladiator, sostenuto da un'intera città

BRINDISI – L’attesa è agli sgoccioli, al termine di un’altra settimana di passione. Domani (domenica 7 maggio), alle ore 15, il Brindisi Fc scenderà in campo a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in casa del Gladiator, per raggiungere l’obiettivo della promozione in Serie C o in alternativa quello dello spareggio contro l’altra capolista del campionato di Serie D (girone H), la Cavese.

Si tratta del finale impronosticabile di un campionato che solo fino a un mese fa sembrava appannaggio della formazione campana, forte di un vantaggio di otto punti sui biancazzurri. E invece nel giro di due giornate gli uomini di mister Danucci hanno recuperato ben sei lunghezze sulla squadra allenata da Troise, grazie a due imprese sportive. La prima, alla terzultima giornata, è coincisa con la Vittoria sul Nardò, che precedeva il Brindisi di un punto, al secondo posto. Poi, sette giorni dopo, la grande vittoria contro la Cavese in un Fanuzzi gremito da quasi 9mila tifosi, che ha garantito l’aggancio in vetta al culmine di un lungo inseguimento.

La svolta del campionato

La svolta è arrivata lo scorso 5 febbraio, paradossalmente dopo una sconfitta: il pesante ko interno contro il Martina Franca. Fino a quel momento il percorso di capitan D’Anna & co. era stato altalenante. Tanti i punti persi contro squadre di basso lignaggio. Tante le occasioni sprecate per avvicinare la vetta. Quel Brindisi si caratterizzava per grossolani errori in fase realizzativa e qualche amnesia difensiva. Dopo il calcio piazzato con cui l’ex Cristiano Ancora, a tempo scaduto, regalò i tre punti al Martina, la società decise di esonerare Danucci. Ed è lì che è cambiato il destino del Brindisi, perché l’intera squadra, inclusi i giocatori con poco minutaggio, fecero quadrato intorno all’allenatore, spingendo la dirigenza a revocare l’esonero. Tutti i calciatori si assunsero il peso di questa responsabilità, mettendoci letteralmente la faccia nel corso di una conferenza stampa che si tenne il 7 febbraio.

Da quel momento in poi il Brindisi non ha sbagliato più un colpo, inanellando una serie di nove vittorie in 11 partite, fra cui quella per 4-1 in casa del Barletta e i due successi contro Nardò e Cavese, con 22 gol realizzati e appena 5 subiti. Numeri che certificano la piena maturità tecnico-tattica raggiunta dai biancazzurri, che hanno blindato la difesa e perfezionato gli schemi offensivi, diventando una macchina pressoché perfetta.

Gladiator ancora a caccia di punti

E adesso c’è un ultimo (o forse penultimo) step da compiere. La trasferta allo stadio Piccirillo non sarà semplice. Il Gladiator di mister Teore Grimaldi è attualmente fuori dalla zona playout ma non è ancora salvo. I casertani potrebbero salvarsi anche in caso di sconfitta se dai campi in cui sono impegnate Nocerina, Afragolese e Francavilla in Sinni dovessero arrivare risultati favorevoli (leggi l'articolo sulla bagarre playout). Ma ad ogni modo i nerazzurri disputeranno la loro gara, senza calcoli. In un precedente articolo sono stati analizzati i punti di forza (vedi Giovanni Tomi, il terzino sinistro con varie esperienze in Serie C, andato a segno ben otto volte) e le debolezze (terza peggior difesa del campionato) dei campani, che potranno contare sul sostegno del proprio pubblico.

Indisponibile solo D'Anna

Mister Danucci avrà tutti i suoi uomini a disposizione, ad eccezione di Simone D’Anna, assente per squalifica. Con ogni probabilità sarà riproposta la formazione che ha battuto la Cavese, con Vismara in porta, la coppia di centrali difensivi composta da Sirri e Gorzelewski e gli esterni bassi Di Modugno (a sinistra) e Valenti (a destra). A centrocampo il duo Malaccari-Cancelli. In attacco, Opoola a destra e Dammacco sulla trequarti, con Felleca che potrebbe prendere il posto di D’Anna. Punta centrale, Santoro. I biancazzurri saranno sostenuti da 300 brindisini che raggiungeranno il “Piccirillo” (capienza complessiva inferiore ai 2mila spettatori) con mezzi privati.

Concreta ipotesi spareggio

Brindisi Fc e Cavese si giocheranno la promozione fra i professionisti. La squadra di Troise è attesa dal sentitissimo derby casalingo contro una Nocerina anch’essa in lotta per la salvezza. In caso di arrivo a pari punti, domenica 14 maggio si disputerebbe uno spareggio in campo neutro (ancora da definire).

Diretta Tv e maxi schermo al Fanuzzi

La partita Gladiatror - Brindisi, diretta dall'arbitro Emanuel Toro della sezione di Catania, assistito da Luigi Ingenito della sezione di Piombino e Andrea Pacifici della sezione di Arezzo, sarà trasmessa su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre). Presso lo stadio Fanuzzi sarà allestito un maxi schermo a cura dell’amministrazione comunale. Sarà consentito l’ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti, a 1700 persone.