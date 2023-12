Mister Roselli si presenta: "Voglio una squadra che torni a lottare su ogni pallone"

BRINDISI – “Metterò tuto me stesso affinché le cose possano cambiare”. Mister Giorgio Roselli è l’uomo su cui il Brindisi Fc punta per imprimere una svolta a un campionato finora da dimenticare. Il 66enne originario di Montone (Perugia) ha diretto oggi pomeriggio (venerdì 1 dicembre) il suo primi allenamento. Avrà appena un altro giorno di tempo per preparare il difficile impegno casalingo in programma domenica prossima (3 dicembre) contro il Crotone (calcio di inizio alle ore 20.30) per la 16esima giornata del campionato di Serie C.

Il mister rileva una squadra reduce da sei sconfitte consecutive e che da cinque gare di fila non va a segno. La situazione lasciata in eredità da mister Danucci (non solo per responsabilità di quest’ultimo) è estremamente critica. I biancazzurri sono infatti penultimi con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi.

Trattativa lampo

Roselli è stato presentato dal presidente Daniele Arigliano nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio. Arigliano ha spiegato che il primo contatto con Roselli è avvenuto ieri e che ne giro di poche ore si è raggiunta l’intesa. “Crediamo - afferma Arigliano - di aver fatto una scelta giusta in termini di esperienza. Abbiamo volutamente scelto un allenatore un po’ più esperto affinché potesse essere una guida certa per i nostri ragazzi, che nelle ultime giornate stanno deludendo un po’ troppo le aspettative, ma che hanno la giusta voglia di riscatto. Roselli può essere il manico giusto per portare questa rosa a esprimere le giuste prestazioni e cominciare a macinare punti. Ma ci sarà tutto il tempo per cercare di invertire questa tendenza negativa”.

Roselli: "Dovremo combattere su ogni palla"

Roselli, dall’alto della sua vastissima esperienza nei campionati professionistici, sa di essere atteso da un compito difficile. “Non tanto per i valori – precisa - quanto per il periodo sfortunato. Questa è la difficoltà maggiore. Metterò tutto me stesso affinché le cose possano cambiare”.

Il tecnico umbro spiega di aver allenato in passato qualche componente dell’attuale rosa, ricca di “giocatori importanti – dichiara – per la categoria”. Servirà del tempo per conoscere i giocatori e vare un’idea chiara del contributo che potranno dare. “In questo momento - prosegue Roselli - è difficile esprimere un parere. E’ la prima volta che capita una situazione così lunga di problemi. Spero che la squadra torni a essere una squadra che combatte su ogni palla. Per ottenere i risultati c’è da lavorare. La speranza è che da un punto di vista psicologico i ragazzi tornino a esprimere quello che sanno”.

Il mister non si sbilancia sull’impronta tattica che cercherà di imprimere. “Ho vissuto molte epoche- dichiara - da calciatore e allenatore. I concetti e i principi sono sempre gli stessi. La cosa principale credo sia mettere i giocatori nelle condizioni di fare il massimo. Questa sarà la cosa più difficile all’inizio. Qualche giocatore ha perso fiducia. Qualcuno non è stato benissimo. In questo momento qualsiasi cosa facciamo diventa difficile. La squadra ha un po’ di confusione. La fiducia è sparita. Bisogna fare il prima possibile – conclude - per risolvere il problema”.

Arigliano: "Separazione con il dg Valentini"

Domenica, dunque, il primo banco di prova per il nuovo allenatore. Per l’occasione la società ha ridotto i costi dei biglietti. Si tratta di una decisione presa per “mettere un po’ più di persone nelle condizioni di venire allo stadio”. “Non vuol dire – chiarisce Arigliano – che la rosa non è all’altezza”.

Il presidente annuncia inoltre la separazione con il direttore generale Pierluigi Valentini. “Il progetto – spiega Arigliano - non lo sentiva più tanto suo. Sentiva che non c’era più la ferocia dell’anno scorso. Se inanelli una serie di sconfitte è chiaro che l’entusiasmo viene a mancare. Probabilmente non si sentiva più nelle giuste condizioni per fare bene”.

Infine vengono esclusi problemi extra calcistici. A domanda specifica, Arigliano spiega che la società “cerca di dare il giusto sostegno” ai calciatori nel fronteggiare le questioni logistiche e organizzative di ogni giorno. E assicura che il sodalizio sta ottemperando agli adempimenti federali. “Se ci mettiamo a inseguire le chiacchere – conclude - a Brindisi è lunga”.