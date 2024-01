Un Brindisi rinnovato in campo a Catania per riprendere il cammino salvezza

Serie C Girone C

'Saturday night' di rilievo per il Brindisi, che stasera (calcio di inizio alle ore 20.45) affronterà il Catania tornando allo stadio Massimino dopo quasi 34 anni dall'ultima volta. L'ultimo precedente in Sicilia risale infatti al 3 giugno 1990, in Serie C1, quando gli etnei ebbero la meglio per 3-1. Gli adriatici vogliono riprendere il cammino salvezza e tornare a fare punti, dopo le due sconfitte di fila incassate contro Turris e Potenza.

Per i biancazzurri è stata una settimana movimentata a livello di mercato, visto che sono arrivati i due esterni sinistri Marco Calderoni e Luca Falbo; a lasciare invece la squadra allenata da Giorgio Roselli sono stati Alessandro Albertini, Giuseppe Nicolao e Mbarick Fall.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1. Bethers tra i pali, protetto dalla coppia di centrali formata da Curado e Kontek; come terzini, rispettivamente a destra e sinistra, pronti Rapisarda e Celli. In mediana spazio a Welbeck e Zammarini, mentre sulla trequarti potrebbe partire dall'inizio il neo-arrivato Peralta supportato da Chiricò e Cicerelli. Di Carmine unica punta.

3-5-2 invece per gli ospiti. In porta Saio, dietro alla retroguardia a tre composta da Cappelletti, Gorzelewski e Merletti; sulle corsie esterne dovrebbero trovare un posto Valenti (a destra) e Calderoni (a sinistra), a centrocampo invece Malaccari sarà affiancato da Ceesay e Lombardi. In attacco Trotta pare in vantaggio su Ganz per completare il reparto assieme a Bunino.

Catania-Brindisi, le probabili formazioni

CATANIA (4-2-3-1): Bethers; Rapisarda, Curado, Kontek, Celli; Welbeck, Zammarini; Chiricò, Peralta, Cicerelli; Di Carmine. All. Lucarelli.

BRINDISI (3-5-2-): Saio; Cappelletti, Gorzelewski, Merletti; Valenti; Ceesay, Malaccari, Lombardi, Calderoni; Trotta, Bunino. All.Roselli.