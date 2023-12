Sfida pre natalizia contro la Turris: Brindisi a caccia di punti per la salvezza

BRINDISI – Alcuni acciacchi incombono sul Brindisi che stasera (venerdì 22 dicembre), alle ore 18.30, affronterà la Turris all’”Amerigo Liguori”, in una gara valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie C. Si tratta di una partita importante in chiave salvezza. Rigenerato dai quattro punti conquistati contro Sorrento e Picerno nelle ultime due partite, i biancazzurri, penultimi a quota 14, sono a caccia di per avvicinarsi alla zona salvezza, che attualmente dista quattro lunghezze. I biancazzurri sono preceduti di tre punti proprio dalla compagine di Torre del Greco, reduce da un pareggio pirotecnico (3-3) in casa del fanalino di coda Monterosi.

Come detto il Brindisi è alle prese con qualche acciacco. Mister Giorgio Roselli alla vigilia del match ha spiegato che Bizzotto e Malaccari hanno avuto la febbre. Il primo si è ripreso. Il secondo, fino a ieri ancora febbricitante, non sar disponibile. Con ogni probabilità il posto di Bizzotto sarà preso da Bellucci, nella difesa a tre completata da Gorzelewski e Cappelletti, con Albertazzi in porta. Per il resto dovrebbe essere confermato l'undici titolare che ha affrontato Sorrento e Picerno. A centrocampo Valenti e Nicolao sulle fasce, Malaccari al centro e Albertini e Lombardi nei ruoli di incursori. In attacco non si discute Bunino. Da valutare il suo compagno di reparto. In lizza per una maglia ci sono Ganz, Moretti e Galano.

Il tecnico umbro apprezza “lo spirito e la voglia di venire fuori da questa situazione drammatica” sfoderato dalla squadra. “Lo hanno dimostrato - spiega - nella prima partita con il Crotone, dove io ho potuto solo riconoscerlo. Ho sempre visto impegnarsi al massimo sia in allenamento che in partita”. Il tecnico parla anche dell’avversario. La Turris allenata da Bruno Caneo “è un po’ come il Picerno: quando non ha la palla, tutti in 1 contro 1, attaccano in tantissimi; hanno tanti pregi e qualche difetto”. L’obiettivo è quello di limitare gli avversari e cercare di colpirli. “A me preoccupa sempre l’ultima partita prima delle feste – ammette Roselli - perché è anomala”.

Il mister spiega che il progetto di rilancio del Brindisi dopo la serie nera di sette sconfitte di fila è ancora in itinere. “ll mio obiettivo principale – dichiara - era muovere la classifica in quattro partite perché so cosa vuol dire nella testa dei giocatori. La vittoria e il pari contro una squadra fortissima ci aiuteranno, però se non costruiamo qualcosa, i punti poi li perdi”. Il tecnico fa il punto della situazione: “Abbiamo incontrato per ora tre squadre”. “Una di grande livello come il Crotone, ma che non ha ritmi altissimi. Una di buon livello che sta facendo benissimo come il Sorrento; forse lì anche il pizzico di fortuna ci ha dato questa spinta. La partita che ci ha dato consapevolezza è quella col Picerno, dove siamo riusciti ad imbrigliarla anche se hanno dimostrato di essere molto forti”.

La squadra non sarò seguita dai propri tifosi, sempre presenti ovunque, a causa di una discutibile gestione della prevendita dei biglietti del settore ospiti che di fatto non ha consentito ai brindisini di poter acquistare i tagliandi.