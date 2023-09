A Potenza il ritorno in Serie C: la spinta dei 500 a sostegno del Brindisi 

BRINDISI – Dopo 33 anni il Brindisi riassapora i campi della terza serie. Domani (domenica 3 settembre), con calcio di inizio alle ore 20.45, la squadra di mister Danucci esordirà in Serie C (girone C) allo stadio Viviani di Potenza. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati. I biancazzurri saranno seguiti da circa 500 tifosi, in uno stadio con capienza intorno ai 4mila spettatori. La gara sarà arbitrata da Dario Di Francesco di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Cecchi (Roma 1), e Alessandro Rastelli (Ostia Lido) e dal quarto uomo Lucio Felice Angelillo (Nola).

C’è curiosità per vedere all’opera una squadra ampliamente rinnovata rispetto a quella che lo scorso maggio si è aggiudicata lo spareggio promozione contro la Cavese. Gli unici giocatori riconfermati sono Gorzelewski, Valenti, Cancelli, Malaccari (promosso capitano) e Ceesay. Poi un mix di veterani e giovani di belle speranze. Al riconfermato Danucci e al suo staff il compito di trovare la quadratura tattica.

Il modulo di riferimento resterà il 4-2-3-1: schema che il tecnico lo scorso anno non ha abbandonato neanche quando le cose andavano male. In porta il titolare sarà Mirko Albertazzi, con Ivan Saio, proveniente dalla Sampdoria, a fargli da secondo.

La difesa

Dopo essere stato fra i protagonisti in Serie D, Franco Gorzelewski potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in C. Al suo fianco, al centro della difesa, ci sarà l’esperto Nicola Bizzotto. Anche il 27enne Ciro Cipolletta e il 32enne Daniel Cappelletti, il cui ingaggio è stato ufficializzato ieri sera, potranno dire la loro in una linea difensiva che sarà completata dalla coppia di esterni. Su questo versante Danucci potrà scegliere fra giocatori già avvezzi alla categoria come Niccolò Monti e Giuseppe Nicolao. Da tenere in considerazione anche le ambizioni di Bruno Valenti, che punta a imporsi fra i professionisti, dopo aver ben figurato fra i dilettanti. A disposizione del mister anche i 2004 Alessandro Cavacchioli, proveniente dall’under 18 della Roma, e Antonello Vona, prelevato dal Parma.

Il centrocampo

A centrocampo con ogni probabilità si farà grande affidamento su capitan Nicola Malaccari e Crocifisso Cancelli, elementi che conoscono alla perfezione il credo calcistico di Danucci e che sanno muoversi nei meccanismi del 4-2-3-1. Analogo discorso vale per Winston Ceesay, che in fase di interdizione farà valere la sua fisicità. Nelle rotazioni rientreranno anche un altro ragazzo proveniente dal vivaio della Roma, il 18enne Paolo De Angelis, e il 19enne Riccardo Costa, tesserato ieri.

L'attacco

In attacco il fulcro del gioco sarà Davide Petrucci. Il 32ene cresciuto nel vivaio del Manchester United è il giocatore nei confronti del quale si nutrono le maggior aspettative. Nel ruolo di trequartista avrà il compito di fornire la punta e fare da cerniera con la linea mediana, supportato dagli esterni. A sinistra potrebbe partire titolare il 29enne Francesco Golfo, con all’attivo quasi 300 presenze fra i professionisti. Sempre sulla sinistra si potrà optare anche per l’esplosività Mbarick Fall, in grado di giocare su entrambe le fasce. A destra, spazio all'esperienza e alla corsa di uno degli ultimi arrivati: il 29enne Alessandro Albertini, elemento duttile, che potrebbe dare il suo contributo anche in altre posizioni. In rampa di lancio anche il 21enne Niccolò Marras.

E poi lì davanti si potranno alternare il 27enne Cristian Bunino, fra i protagonisti della promozione del Lecco in Serie B, Federico Moretti (classe 94) e il jolly Gianmarco De Feo (1994). Si tratta di giocatori con buon bagaglio di esperienza fra i professionisti che garantiranno all’allenatore varie soluzioni.

Obiettivo salvezza

Il Brindisi, insomma, è una squadra tutta da scoprire. Come più volte ribadito dal presidente Daniele Arigliano e dai dirigenti, si parte con l’obiettivo della salvezza, da conquistare anche all’ultimo minuto dell’ultima giornata. I biancazzurri dovranno competere con squadre degne di categorie superiori. Basti pensare a Catania, Crotone, Avellino, Benevento, Messina e Foggia. E poi ci saranno i derby contro Virtus Francavilla, Taranto, Monopoli, Picerno e Cerignola.

Tra le possibili sorprese del girone C c’è proprio il Potenza, che ha confermato il bomber Salvatore Caturano, autore la scorsa stagione di 17 reti, e ha rinforzato l’attacco con Raul Asencio, spagnolo proveniente dal Cittadella che in tutta la sua carriera non è mai sceso al di sotto della Serie B. La squadra allenata da Alberto Colombo, insediatosi lo scorso giugno, è circondata da un clima di grande entusiasmo. La neo promossa Brindisi sarà subito alle prese con un durissimo banco di prova.

Mister Danucci: "Il Potenza una grande squadra"

"C'è grande attesa ed emozione, mi aspetto una partita difficile, combattuta ed intensa contro una grande squadra. I ragazzi stanno bene, tanti automatismi vengono recepiti con più facilità man mano che si lavora assieme. I nuovi acquisti si sono aggregati subito tranne Costa che arriverà la settimana prossima. Andiamo a Potenza con entusiasmo e voglia di fare bene”.

Danucci descrive il Potenza come “un'ottima squadra composta da calciatori importanti, così come importante è il loro allenatore. Il club lucano ha investito tanto, creando i presupposti per un campionato di valore”. Il mister si dice “soddisfatto del mercato svolto sin qui, abbiamo allestito insieme alla società una buonissima squadra che sono sicuro darà del filo da torcere a tutti. Guardiamo con fiducia all'inizio del campionato.

Sold out il settore ospiti del Viviani? “Ringrazio i nostri tifosi - conclude l’allenatore - per questa tangibile testimonianza di vicinanza. So che i tifosi ci saranno sempre vicini, sta a noi lavorare per creare una sintonia che ci faccia diventare un corpo unico."