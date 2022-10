Calcio, Terza Categoria: sabato la presentazione dell'Asd San Donaci Fc

SAN DONACI - Sabato 22 ottobre, alle ore 19,00 in piazza Aldo Moro a San Donaci, con un evento patrocinato dal Comune, aperto alla cittadinanza e ai tifosi, sarà presentata la nuova stagione calcistica 2022/23 dell’Asd San Donaci Football Club. Alla serata parteciperanno gli atleti del settore giovanile, già impegnati in campionati federali, che faranno da apripista alla prima squadra, allenata per il secondo anno consecutivo da mister Fabio Presta.

Il San Donaci Football Club, dopo il soddisfacente esordio dello scorso anno, si appresta ad iniziare il campionato di terza categoria, organizzato dalla Figc- federazione di Brindisi, con una rosa che vede al suo interno importanti conferme e altrettanto validi nuovi innesti. Nel corso della serata saranno presentate le nuove maglie e gli sponsor che hanno contribuito

alla realizzazione di questo progetto