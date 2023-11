E' il giorno di Virtus Francavilla - Brindisi: un derby per uscire dalla crisi

Serie C Girone C

Tutto pronto per il primo derby della provincia che andrà in scena in un campionato di Serie C: stasera, alla Nuovarredo Arena, Virtus Francavilla e Brindisi si sfideranno in un derby importantissimo per la corsa alla salvezza (calcio d'inizio alle ore 20:30). Entrambe le squadre si trovano nei bassifondi della classifica, staccate di soli due punti (Virtus a 12, Brindisi a 10), ci saranno tutti gli ingredienti per una sfida accesissima e combattuta.

Il club della Città degli Imperiali, dopo la sconfitta contro il Monterosi, ha deciso per il cambio in panchina sollevando dall'incarico Alberto Villa e affidandosi a Roberto Occhiuzzi; attorno agli adriatici invece, nelle scorse settimane, sono circolati i rumorsi su un possibile esonero di Ciro Danucci poi confermato dalla stessa società. Ad arbitrare il match sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano coadiuvato dagli assistenti Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e Santino Spina della sezione di Palermo; il quarto uomo sarà Valerio Vogliacco di Bari.

Non mancano i classici ex della gara: Mirko Albertazzi e Alessandro Albertini in passato hanno militato nella Virtus, rispettivamente dal 2015 al 2018 e dal 2016 al 2020.

Come arriva la Virtus Francavilla

Rientra Monteagudo dopo due turni di squalifica, fermato invece dal giudice sportivo Yakubiv. Occhiuzzi dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2, con Forte tra i pali protetto dalla retroguardia formata da Accardi, Monteagudo e De Marino; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Carella e Biondi, mentre in mezzo potrebbe rivedersi dall'inizio Fornito in cabina di regia affiancato da Macca e Risolo. Davanti Polidorti va verso la conferma per Polidori a supporto di Artistico.

Come arriva il Brindisi

4-2-3-1 invece per gli uomini di Danucci, che ha annunciato il recupero degli infortunati. Albertazzi in porta, nel cuore della difesa spazio al tandem Gorzelewski-Cappelletti con Valenti (a destra) e Nicolao (a sinistra) ad agire come terzini; Malaccari e De Angelis in mediana, sulla trequarti è pronto Lombardi che sarà coadiuvato dagli esterni Albertini e Fall. Bunino unica punta.

Virtus Francavilla-Brindisi, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi; Monteagudo, De Marino; Carella, Macca, Fornito, Risolo, Biondi; Polidori, Artistico. All. Occhiuzzi.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti, Gorzelewski, Cappelletti, Nicolao; Malaccari, De Angelis; Albertini, Lombardi, Fall; Bunino. All.Danucci.