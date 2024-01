A Monterosi sfida fondamentale per la salvezza: il Brindisi si gioca un campionato

Serie C Girone C

Faccia a faccia decisivo per il Brindisi, che oggi pomeriggio (calcio di inizio alle 18.30) affronterà allo stadio Bonolis di Teramo per affrontare il Monterosi: si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, al netto della posizione in classifica delle due squadre (i laziali sono ultimi, mentre i pugliesi si trovano penultimi ad un punto di distanza). La formazione guidata da Giorgio Roselli, che anche in questa settimana ha accolto dei volti nuovi, come l'attaccante Malik Opoola e il centrocampista Carlo Martorelli, vogliono dare continuità al buon pareggio ottenuto nel derby pugliese con l'Audace Cerignola. Il tecnico dovrà però fare a meno degli infortunati Valenti e Falbo e dello squalificato Gorzelewski.

Roselli: "Mercato non ancora chiuso"

"Siamo un pò tirati - afferma Roselli - ma abbiamo delle alternative con i nuovi. La partita è importante, ma non più di altre; ricostruendo la squadra creando il gruppo, tutti insieme possiamo e dobbiamo riuscire a raggiungere il risultato che ci siamo prefissati. Sappiamo che è difficile, ma sta venendo su un gruppo di giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco. È ovvio che i risultati portano fiducia ed entusiasmo, non lo nego, ma la rosa ha entusiasmo e per me è assolutamente un buon punto di partenza. Dal mercato probabilmente arriverà ancora qualcosa, ma non è un compito mio, io ho la fortuna di allenare questo bel gruppo".

Gli avversari

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo utilizzando il 4-3-3. Rigon in porta dietro alla coppia di centrali formata da Cinaglia e Sini, mentre come terzini sono pronti Bittante (a destra) e Di Renzo (a sinistra); in mediana dovrebbe trovare spazio ancora Tolomello che sarà affiancato da Parlati e Di Paolantonio, il centravanti invece sarà Vano supportato dagli esterni Silipo e Di Francesco.

Brindisi sempre col 3-5-2

Modulo 3-5-2 per gli adriatici. Saio tra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Bellucci, Merletti e Calderoni; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, si candidano Vona e Pinto, a centrocampo potrebbe esserci il debutto dal primo minuto di Labriola con Lombardi a rivestire il ruolo dell'altra mezzala a supporto di Bagatti. Davanti si va verso la conferma della coppia ormai collaudata Trotta-Bunino.

Designazione arbitrale

La partita sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. Assistenti di gara Marco Pilleri della sezione di Cagliari e Matteo Cardona della sezione di Catania; quarto ufficiale, Simone Palmieri della sezione di Avellino.

Monterosi-Brindisi, le probabili formazioni

MONTEROSI (4-3-3): Rigon; Bittante, Cinaglia, Sini, Di Renzo; Parlati, Tolomello, Di Paolantonio; Silipo, Vano, Di Francesco. All.Romondini.

BRINDISI (3-5-2): Saio; Bellucci, Meretti, Calderoni; Vona, Labriola, Bagatti, Lombardi, Pinto; Trotta, Bunino. All. Roselli.