Preso Dammacco: un attaccante di razza per il Brindisi

Autentico colpo di mercato per il Brindisi, che nella prossima stagione potrà contare su Gaetano Dammacco per il reparto avanzato. La società biancazzurra ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante classe 1998, reduce dalla miglior stagione a livello realizzativo in carriera con i 15 gol messi a segno in 36 presenze alla Nocerina. Prima punta pura, Dammacco aveva attirato l'interesse di altri club; in carriera ha vestito inoltre le maglie di Sarrabus Ogliastra, Team Altamura e Reggiana. Non mancano per lui le esperienze in Serie C: al Matera, dal 2015 al 2018 e nella stagione 2018/2019, ha raccolto 22 presenze e una rete; in mezzo la parentesi all'Akragas nell'annata 2017/2018 (10 presenze, 2 gol e un assist). Una sola presenza invece nella prima parte della stagione 2019/2020, con la Paganese. Dammacco va a rafforzare la batteria di attaccanti a disposizione di Ciro Dannucci dopo l'arrivo di Domenico Santoro

Brindisi-Dammacco, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

SSD Brindisi comunica di aver tesserato Gaetano Dammacco, attaccante classe 1998 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Nocerina realizzando 15 reti in 35 presenze. In carriera Dammacco ha vestito anche le maglie di Muravera, Altamura, Paganese, Matera, Reggiana ed Akragas. Forte fisicamente e dotato di uno spiccato senso del gol, Dammacco è una prima punta moderna capace di giocare anche sulla trequarti.

Benvenuto Gaetano.