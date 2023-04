Stadio Fanuzzi verso il sold out: venduti più di 6500 biglietti, ne restano 730

BRINDISI - Si va verso uno stadio Fanuzzi sold out in vista della partita Brindisi-Cavese in programma domenica prossima (30 aprile), alle ore 15. I biglietti finora venduti sono di 6500. Come comunicato dalla società nella serata di oggi (giovedì 27 aprile) ne restano a disposizione 730, così suddividi: 20 tribuna; 400 curva; 300 gradinata; 10 ridotto gradinata o curva. Va ricordato che a disposizione dei tifosi della Cavese la questura ha autorizzato il rilascio di 700 tagliandi per il settore ospiti.